Das diesjährige Weihnachtskonzert des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums findet am Mittwoch, 14. Dezember, in der Stadthalle St. Georgen statt. Beginn ist um 19 Uhr. Die Instrumental-Ensembles der Klassen 5 bis 7, die Klassenchöre der Klassen 5 und 6, die Bläser-AG des TSG sowie die "Jazzcrew 2.0" des TSG werden im Konzert die Ergebnisse ihrer Probenarbeit präsentieren, die im Musikunterricht sowie in den musikalischen Arbeitsgemeinschaften erarbeitet wurden. Die Leitung übernehmen die Musiklehrer Katja Ettl, Melanie Gassner und Benjamin Heil. Der Eintritt ist frei. Spenden auf freiwilliger Basis kommen jeweils zur Hälfte der musikalischen Arbeit am Thomas-Strittmatter-Gymnasium und einen wohltätigen Zweck zugute. Foto: Schule