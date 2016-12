St. Georgen Weihnachtliches rund um den Krippenstall

Königsfeld-Erdmannsweiler. In heimeliger Atmosphäre finden die Waren rasch ihre Abnehmer. Gern gesehene Gäste sind Björn und Maike Zander. Sie haben ihr Domizil vor fünf Jahren in einem Ort bei Kreuzlingen aufgeschlagen. Früher wohnten sie im Nachbarort Neuhausen.

Auf ihrem Stand vermarkteten sie Zutaten zur indischen Küche und verliehen so dem Markt den Hauch von internationalem Flair. Besonders ein Stand für Kinder wurde auch in Anspruch genommen. Jörg und Tina Schermann hatten einen kleinen Verkaufsstand. Sie hatten Holzschnitzereien und Weihnachtsschmuck im Angebot. Der Erlös kam dem Förderverein krebskranker Kinder in Freiburg zu Gute. In einer Garage gab es für die Kinder Geschichten von einem Märchenerzähler. Weiter wurde zusammen gesungen.

Als Besonderheit gab es einen Krippenstall. Hier konnten die Kinder auf Tuchfühlung mit den Tieren gehen. Am Nachmittag dann der Auftritt der Kinder des Kindergartens Windrad. Sie hatten auf der Bühne ein kleines Programm einstudiert. Für alle kleinen Besucher kam anschließend der Nikolaus. Er hatte einen großen Sack mit guten Gaben dabei.