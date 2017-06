St. Georgen Weibliche Führungskräfte bleiben Mangelware

Von 1751 Bewerbungen im vergangenen Jahr kamen lediglich 371 von Frauen. Insgesamt sind bei ebm-Papst in St. Georgen von den 930 Mitarbeitern 338 weiblich. "Für die klassisch technischen Berufe bewerben sich meistens nur Männer", bestätigt Wolfgang Beyer, Personalleiter bei ebm-Papst. In technischen Ingenieurberufen, für viele eine typische Männerdomäne, finden sich lediglich vier Mitarbeiterinnen.

28-Jährige leitet neunköpfiges Team

Sabrina Sieber ist eine dieser Frauen. Die 28-Jährige leitet bei ebm-Papst ein neunköpfiges Team. "Ich habe acht Mitarbeiter, alles Männer zwischen 30 und Ende 50", erzählt sie. Anfangs sei es angesichts ihres Alters schon schwierig gewesen. "Wir haben aber schon davor eng zusammengearbeitet und die Kollegen standen deshalb voll hinter mir", erinnert sie sich.

Schon bevor sie mit 22 Jahren zu ebm-Papst kam, war sie während ihrer Praktika zum größten Teil von Männern umgeben. "Als Frau wird man schon mit Vorurteilen konfrontiert. Schafft sie das? hat sie eine Ahnung?", berichtet sie von ihren Erfahrungen. "Wenn man aber mit fachlichen Kenntnissen überzeugen kann, klappt das."

Auch bei Schmidt Technology finden sich in den mechanischen und technischen Berufsfeldern kaum Frauen. Zerspanungs- oder Verfahrensmechanikerinnen sucht man vergebens. "Das wird wohl auch noch lange ein männertypischer Beruf bleiben", sagt Personalleiterin Angelika Müller. Von 70 Facharbeitern ist eine weiblich, in Verwaltung und Montage – wo es auch um Fingerfertigkeit geht – finden sich hingegen mehrheitlich Frauen.

Frauen haben oft "noch nicht Blut geleckt"

In manchen Berufsfeldern, so Müller, hätten Frauen eben "noch nicht Blut geleckt". Dies liege oftmals auch an fehlendem Wissen über die Berufe. "Wenn sie gar keinen Einblick bekommen, woher sollen sie dann ein Gespür für den Beruf bekommen?", fragt Müller. Es habe viele Jahre gegeben, in denen sich nicht eine einzige Frau auf Stellenangebote gemeldet habe.

Bei J. G. Weisser sieht die Situation laut Personalreferentin Joy Rettich anders aus. Zwar habe man keine weiblichen Führungskräfte im gewerblich-technischen Bereich, aber: "Wir erhalten recht viele Bewerbungen von Frauen um einen gewerblich-technischen Ausbildungsberuf." Insgesamt habe man vier weibliche Auszubildende, im Herbst kommen fünf weitere hinzu. Insgesamt beschäftigt die Firma 81 Frauen.

Lediglich etwa die Hälfte, 40 Frauen, beschäftigt das Unternehmen GFT am Standort St. Georgen. Der Großteil arbeitet als Sachbearbeiterin, zwei Frauen üben allerdings auch Managementfunktionen aus. "Allgemein beobachten wir ein relativ ausgeglichenes Geschlechterverhältnis bei Bewerbungseingängen", so Pressesprecherin Andrea Wlcek. "Bei klassischen IT-Positionen sind Frauen etwas zurückhaltender." In anderen europäischen Ländern, beispielsweise beim spanischen Firmensitz, sei das nicht der Fall. Dort gebe es mehr Bewerbungen von Frauen.

Ob Mechaniker, Ingenieur oder Informatiker – bei den St. Georgener Firmen sind Frauen in männertypischen Berufen und allen voran als Führungskräfte also noch immer Mangelware. Alle Firmen bieten laut eigener Aussage Optionen wie flexible Arbeitszeiten oder Teilzeit, in manchen Fällen auch Homeoffice und Jobsharing, um beispielsweise die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern.

Denn was nicht ist, kann ja noch werden: Die Gesellschaft, da ist man sich bei den Unternehmen einig, habe sich geändert, Frauen sind auf dem Vormarsch – so wie Sabrina Sieber. Die stellt allerdings fest: "Man muss als Frau schon durchsetzungsfähig sein und sich durchboxen."