St. Georgen Was würde Luther heute sagen?

St. Georgen. Pastor Tobias Beißwenger von der Taborkirche war zu Beginn der Aktion nach den Sommerferien eher skeptisch, ob denn genügend Vorschläge eingehen würden. Zusammen gekommen sind letztlich 101, durch gleiche Aussagen sind es nun genau 95 Vorschläge. Zur Eröffnung der Ausstellung trafen sich Helfer und einige Teilnehmer im Café Bohnenheld.

Nach Beißwengers Worten befinden sich die Kirchen im Wandel. Schon Kirchenvater Augustin meinte: Ecclesia semper reformande est – Die Kirche ist immerwährend zu reformieren. Nach Beißwengers Worten liegt der Grund für die Krise der Kirche in Europa auch darin, dass sich die Kirche zu wenig, zu spät und zu langsam verändert.

Es gibt zwei Pole. Auf der einen Seite den Willen Gottes und auf der anderen die Bedürfnisse des Menschen. Die Frage nach den Bedürfnissen ist verloren gegangen. Martin Luthers Sprichwort "Dem Volk aufs Maul schauen" komme gerade recht. Die Kirchen sind aufgefordert, auf die Menschen zu hören. Beißwengers Anliegen ist, dass die Teilnehmer der 95-Thesen-Aktion in den Dialog mit Gott treten. Einige Verfasser ihrer These waren anwesend. So auch Amelie, die in der fünften Klasse ist. Ihr ist wichtig, dass die Menschen nur kaufen sollen, was sie auch brauchen und lieber mehr an Hilfsorganisationen spenden. Zudem ist sie für fairen Handel.