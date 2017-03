St. Georgen Wachstum wird zur Sackgasse

In einer modernen Gesellschaft müssten sich Menschen im Rahmen einer globalisierten Arbeitsteilung spezialisieren. Je reicher die Gesellschaft, desto konsumabhängiger sei sie. Die Menscheit sei zum Aussterben verurteilt, wenn alle Supermärkte vier Wochen geschlossen hätten. Auch gehe es der Umwelt umso schlechter, je mehr Energie die Gesellschaft brauche.

Nichts sei wichtiger als der Ausstieg aus Kohle- und Atomstrom. Alternative Energien reichten aber nicht, um den Energiehunger zu befriedigen. Mangels Speicher- und Transporttechnologien werde von Windkraft in Deutschland nur ein sechstel genutzt, von Fotovoltaik nur ein neuntel.

Um nachhaltig zu leben dürfe jeder Mensch pro Jahr nur zwei Tonnen Co2 verbrauchen. In Deutschland liege man bei elf Tonnen. Daran mache direkter Stromverbrauch nur 0,97 Tonnen aus. Nichts aber verursache ökologisch so viel Schaden wie Fliegen. Bei einem Flug nach New York entstünden pro Kopf umgerechnet vier Tonnen CO2.

Paech sprach von der Heuchelei der Gesellschaft bei Nachhaltigkeit. Das sei wie Ablasshandel, Bioläden seien Beichtstühle. Je mehr ökologische Produkte man kaufe, desto weniger Probleme habe man mit SUVs. Auch müsse man sich von der Notwendigkeit von Wachstum unabhängiger machen, durch eine Produktion, die weniger Kapital beanspruche, dafür arbeitsintensiver sei. Es gehe nicht um die völlige Rückkehr zu Methoden der Selbstversorgung, sondern eine andere Balance zwischen global-industrieller und regionaler Produktion sowie Selbstversorgung. Es brauche demokratische Rahmenbedingungen für eine Wirtschaft ohne Wachstum. Die Logik der Genügsamkeit senke Bedürfnisse auf ein Niveau, das sich lokal befriedigen lasse.

Ein weiterer Mechanismus der Konsumgesellschaft sei die Kultur der Selbstdarstellung, des sozialen Status durch Konsumartikel. Dieses egozentrische Leben demütige Menschen anderer Länder. Der allgemeine Industriesektor müsse um die Hälfe sinken, industrielle Landwirtschaft durch regionale, ökologische Produktion ersetzt werden. Eine vegetarische Ernährung bringe den geringsten Flächenverbrauch.