St. Georgen Von Speyer und Heidelberg aus dringen Luthers Thesen vor

Das Benediktinerkloster St. Georgen war ein enorm reiches Kloster, das bedeutende Äbte, Bischöfe und sogar einen Kardinal hervorbrachte, wie Pfarrer Paul Dieter Auer feststellte. Und das bereits weit vor Luther einen reformatorischen Mann an der Spitze hatte, den Abt Theoger, der später als Bischof von Metz von sich reden machte. Doch Reichtum schafft Begehrlichkeiten, daher sicherten sich die Klöster, die selbst nicht zu den Waffen greifen durften, durch Vögte ab. Zunächst waren es die Zähringer in Villingen, die jedoch ausstarben, danach die Grafen von Falkenstein. "Die waren aber so dumm, dass sie mehr Geld ausgaben als sie einnahmen, daher verkauften sie das Kloster an Württemberger."

Mitte des 14. Jahrhunderts gehörte eine Hälfte den Württemberger Fürsten, ab 1534 das gesamte Kloster. Da sich der Herzog von Württemberg 1536 der Reformation anschloss, wurde das Kloster zunächst protestantisch, die katholischen Mönche wanderten aus – zunächst nach Rottweil, später nach Villingen, wo sie das heutige "Benediktiner" gründeten.

Ein halbes Dutzend Mal wechselte laut Auer die Konfession bis zum Ende des 30-jährigen Krieges, auch die Klosterkirche wurde 1633 von Villingen aus zerstört. Übrig blieb die sogenannte Leutkirch, die an der Stelle stand, wo sich heute die Lorenzkirche befindet.