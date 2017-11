St. Georgen Von rauer See in ruhige Fahrwasser

Es war in der Stadthalle in St. Georgen, als sich das Ende von Siegfried Kauder als CDU-Kreisvorsitzender abzeichnete. An gleicher Stelle gab sein Nachfolger Andreas Schwab nach fünf Jahren seinen Post ab. Thorsten Frei erhielt als neuer Kreisvorsitzender einen überwältigenden Vertrauensbeweisen.