St. Georgen Von Missetätern und Miederhöschen

Rainer Weiss berichtete, dass die "Kegelwieber" auf Malle seien und daher kein Auftritt erfolgen kann.

Den Cupcake mit Früchten servierten Antje Koch, Christin Bürkle, Kerstin Paatsch, Maren Schwarz sowie Anette Weiss mit Fliege ausgestattet und schwarz gekleidet.

Als Überraschungsei kündigte das Moderatorenteam Ute Scholz vom Theater an. Im Dirndl und mit geflochtenen Zöpfchen wusste sie in der Bütt vieles über Missetäter, Mörder und für Tiere gedachte Fotofallen zu berichten, in die ein Räuber getappt war. So fragte sie: Macht die EGT etwa Werbung für mehr Stromverbrauch? Denn in der Robert-Koch-Straße brennen stets alle Leuchten. Der Blitzer beim Klosterweiher habe sich schon nach kurzer Anschaffung durch die vielen Strafzettel bezahlt gemacht und die Post profitiere durch das Austragen der vielen Bußgeld-Bescheide zudem. Sehr zur Freude der Anwesenden erteilte sich Scholz den selbst ernannten Titel "Wirtin im Deutschen Haus".

Köstlich mundete anschließend die heiße Kartoffelsuppe mit Wienerle und Speckstreifen, bevor die "Stute vom Bodensee" (Jacqueline Brütsch) mit Pfälzer Dialekt auftrat. Ohne Frauen gehe nichts auf dieser Welt, sie pflegen sich und haben den Duft der großen weiten Welt an sich, so Brütsch. Sie seien stets geduldig und fröhlich und jetzt wissen die Männer Bescheid.

Mit dem Gongschlag eröffnete Rainer Weiss den nächsten Gang: Obazda mit Minibrezel. Den Streifzug durch 50 Jahre Narrenzunft zeigten die Kräuterladies.

Auf die Sahneschnittsche mit Susanne Dilger, Annette Kienzler sowie Carolin Sprich warteten die Anwesenden schon. Auf die Melodie "Go West" passte "Die Frau", über die sie allerhand wussten. Donnernder Applaus erbrachte als Zugabe eine Persiflage auf den ehemaligen Präsidenten George W. Bush.

Den krönenden Abschluss bildete nach Mitternacht der Auftritt des Männerballetts mit seinem Tanz in Trainingsanzügen und mit knallbunter Perücke.