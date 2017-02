St. Georgen Von Kinderball bis DJ-Power und Geheule

Um 14.30 Uhr setzt sich der von den Nesthexen organisierte Kinderumzug in Bewegung. Die Aufstellung ist ab der Hauptstraße/Ecke Schmiedegrund. Nach dem Kinderumzug, an dem auch die St. Georgener Narrengruppen mitlaufen werden, können die kleinen Narren beim Kinderball in der Stadthalle herumtoben und bei lustigen Spielen Preise gewinnen. Der Kinderball wird von der Narrenzunft gestaltet. Um 17.30 Uhr werden die Narren das Rathaus stürmen und den Rathausschlüssel für die symbolische Machtübernahme an sich nehmen. Am Fasnet-Samstag, 25. Februar, lädt die närrische Bürgerwehr Peterzell zum Bürgerwehrball in die Mehrweckhalle in Peterzell ein. Motto: "Da haut’s mer grad de Kuckuck nuus".

Am Fasnet-Sonntag, 26. Februar, um 20 Uhr findet in der Unterkirche der Fasnetball statt mit Showeinlagen, Guggenmusik und DJ Valentino. Der Eintritt ist frei.

Am Fasnet-Montag, 27. Februar, veranstalten Bürgerwehr, Engelegoaschter und Guggenmusik Bloos-Arsch um 10 Uhr eine Kinderumzug durch Peterzell. Abordnungen der einzelnen Narrengruppen werden zudem die Bewohner im Elisabeth- und im Lorenzhaus besuchen. Am Fasnet-Dienstag, 28. Februar, beginnt um 14 Uhr die Kinderfasnet in der Unterkirche.