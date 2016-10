St. Georgen Von Bach bis Samba bezaubert

24 Einzelstücke werden bei der "Kunst der Fuge" gezählt, woraus vier Contrapuncti erklangen. Aus den zweiten Geigen heraus entwickelte sich das prägnante Grundthema, das sich in der Umkehr mit Synkopen und chromatischem Kolorit entwickelte, von Achtelfiguren bestimmt wurde und in der langen Ausführung der Nummer Vier ausklang. In der Besetzung mit zwei Konzertflügeln erklang das "C-Moll-Werk BWV 1062". Es ist eine Adaption des berühmteren Doppelkonzertes für zwei Violinen und Orchester.

Deckungsgleich und temperamentvoll

Beste Präsenz, kräftiger Anschlag, deckungsgleiches Musizieren und temperamentvolle Interpretation wurden durch die Pianisten Gabriele König und Thomas Duttenhöfner verwirklicht. Rassig erklang schließlich ein Samba als Zugabe der beiden Virtuosen. Herzlich spendierte das Publikum allen Akteuren Applaus.