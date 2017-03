St. Georgen Von Azubis für Azubis

St. Georgen. Seinen ersten Auftritt hat der neue Messestand von EBM-Papst bei Jobs for Future, die noch bis morgen in der Messehalle Schwenningen stattfindet. Im Mai 2016 wurde die Entscheidung getroffen einen neuen, moderneren Messestand für Ausbildungsmessen zu realisieren. Dass daraus ein Projekt der Auszubildenden werden sollte, war schnell klar. Diese wissen am besten, wie die Zielgruppe tickt und was gefällt.