Der Duft von gebrannten Mandeln und Popcorn lag am Mittwoch in der Luft. Auf dem Marktplatz, der Oberen Gerwigstraße und Schulstraße hatten zahlreiche Händler ihre Stände aufgebaut. Das Sortiment reichte von Bekleidung über Spielzeug und Süßigkeiten bis hin zu Haushaltswaren. Und auch der Wettergott war den St. Georgenern für den traditionellen Kilwemarkt gnädig gestimmt: Kaum ein Wölkchen war am Himmel zu sehen. Während vormittags noch relativ wenig an den Ständen los war, füllten sich die Straßen gegen Mittag und Nachmittag zusehends. Und so sah man viele Marktbesucher zusammenstehen, die das gute Wetter an diesem Mittwoch bei etwas zum Essen oder Trinken genossen und ein Pläuschchen hielten. Foto: Seiss