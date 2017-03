Vom ehemalige Verwaltungsgebäude von Tobias Baeuerle an der Bahnhofstraße in St. Georgen ist seit gestern nur noch ein Schutthaufen übrig. Das noch daneben stehende ehemalige Wohngebäude ist bereits ausgekernt und muss als nächstes weichen. Das Areal wird damit für den Vorplatz des neu entstehenden Hotels Federwerk frei. In diesem Bereich soll auch ein Straßencafé entstehen. Das Hotel selbst findet mit Restaurant, Bistro, Tagungsräumen und Parkhaus im ehemaligen Fabrikkomplex in den unteren Stockwerken Platz. In den oberen Stockwerken mit der tollen Aussicht über den Schwarzwald bis zur Schwäbischen Alb kommen Loft-Mietwohnungen. Das Hotel soll einmal "Federwerk" und das Restaurant "Feinwerk" heißen. Foto: Vaas