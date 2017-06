St. Georgen Voller Glück im Sonnenschein

St. Georgen. Seine alljährliche einwöchige Freizeit verbrachte der Freundeskreis für Behinderte auf dem Thomashof in der Nähe von Karlsruhe-Durlach. Die 34 Teilnehmer – Menschen mit Behinderungen, einige Angehörige und ehrenamtliche Mitarbeiter – genossen die Annehmlichkeiten des schönen Tagungshauses mit seinem großen Garten und den ebenen Spazierwegen. Morgenandachten, Spiele, Basteln und Gesang gehörten zum täglichen Programm. Dank des herrlichen Sommerwetters konnten die meisten Abende im Garten verbracht werden. Ein schöner Tagesausflug führte in den Schwetzinger Schlosspark und auch der Besuch des Karlsruher Zoos war ein Erlebnis. Wer sich beim Wandern nicht aktiv beteiligen konnte, wurde mit dem Kleinbus eines Mitarbeiters zum Ziel befördert, so dass in einem netten Ausflugslokal alle wieder vereint waren. An einer Gesprächsrunde zum Thema "Was ist Glück?" beteiligten sich viele sehr engagiert und fanden heraus, dass es viele kleine Glücksmomente sind, die das Leben bereichern und zufrieden und dankbar machen – wenn man sich dafür öffnet. Ein Bilderquiz zum Freundeskreisleben gab Anlass zum ­Erzählen und Lachen. Am großen bunten Abend wurde mit einer Bildpräsentation auf die "Tage voller Glücksminuten im Sonnenschein" zurück geblickt. Eine Polonaise, musikalische Beiträge, Sketche und Gedichte fanden viel ­Beifall.