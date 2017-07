St. Georgen Volker Goerz hat ein offenes Ohr

Ein weiterer Knackpunkt war für den Bürgermeister das Thema Schulen. Die Stadt sei für die Sanierung zuständig, entsprechende Fördermöglichkeiten seien nicht ausreichend. Im Gespräch sei, dass sich der Bund bei der Schulsanierung einbringe. So ein Programm müsse ein paar Jahre Bestand haben. Viele Kommunen hätten kein Geld zur Erneuerung von Schultoiletten oder Gebäudesubstanz, bestätigte ­Volker Goerz. Anzustreben sei ein Programm, das jedes Jahr aufs Neue Förderung biete.

Ein Problem sah Rieger auch im Zwang, vor der Ausweisung von Bauflächen einen Bedarf nachweisen zu müssen. Die Frage sei eher, ob jede Kommune ein eigenes Gewerbegebiet brauche. Wichtig im Schwarzwald sei zudem die Förderung von Tiefgaragen, um den Flächenbedarf einzuschränken.

Viele Millionen Euro muss die Gemeinde für den Breitbandausbau in die Hand nehmen. In Großstädten stritten sich Anbieter um den Ausbau, so Rieger. Das sei ein enormer Wettbewerbsnachteil für den ländlichen Raum.

Der Bund habe zu spät begonnen, Initiative zu zeigen, so Goerz. Investitionen in Bildung und Internet seien gut angelegtes Geld. Ganz grundsätzlich geht es laut Rieger bei allen angesprochenen Punkten um die Frage, wie der ländliche Raum wettbewerbsfähig bleiben kann.