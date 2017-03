St. Georgen Virtuelle Realität auf dem Vormarsch

Die Erschließung neuer Einsatzbereiche für virtuelle Realität hat sich das Virtual Dimension Center (VDC) auch 2017 vorgenommen. Vorstand Martin Zimmermann erläuterte Details.

St. Georgen. In diesem Jahr wird das VDC sechs Workshops anbieten. Ein Fokus liegt dabei auf mittelständischer Industrie und Kommunen. Ende März geht es um "Smart Cities – VR und AR Technologien für die Demokratisierung in der Stadtentwicklung". Beim Trend, dass Bürger eine stärkere Demokratisierung einfordern, können fotorealistische Darstellungen eine Versachlichung der Diskussion bringen, so Zimmermann.

Als Beispiel nannte er die Möglichkeit, ein Pumpspeicherwerk vor dem Bau von der Position des eigenen Hauses aus virtuell zu sehen, um so die Auswirkungen beurteilen zu können. Ein aktuelles Projekt mit der Uniklinik Ulm zeige, dass Studenten durch Virtualisierung ein besseres Verständnis für Organstrukturen entwickelten. Mit diesen Themen beschäftigt sich ein Workshop Mitte Mai.