St. Georgen/Villingen Fischsterben: Vermutlich giftige Substanz

Die von der Behörde bereits Ende März angestoßenen Untersuchungen der Fischkadaver auf mögliche Todesursachen beim Chemischen Veterinär– und Untersuchungsamt (CVUA) blieben ergebnislos. Die Todesursache der Fische konnte dort nicht herausgefunden werden. Ebenso wenig gaben die ebenfalls bereits im März vom Landratsamt erfolgten 15 Wasser– und Schlammproben aus der Brigach zwischen dem Klosterweiher und der Wasserkraftanlage Stockburger Mühle Aufschluss über die Ursachen des Fischsterbens.

Es ist also nach wie vor unklar, wer oder was das Fischsterben verursacht haben könnte. Alle Beteiligten sind jedoch der Überzeugung, dass trotz dieser enttäuschenden Resultate nunmehr alles daran gesetzt werden muss, dass es künftig in der Brigach nicht erneut zu einem Fischsterben kommt, heißt es in einer Mitteilung.

Um etwaige Beeinträchtigungen möglichst frühzeitig erkennen zu können, startete bereits im September ein Fisch-Monitoring. Hierzu wurden in der Brigach zwischen St. Georgen und Villingen insgesamt drei Durchflussbehälter (Fisch-Aufzuchtkästen) eingesetzt und mit mehreren Fischen bestückt. Alle drei Kästen verfügen über einen automatischen Futterbehälter und werden täglich von Mitgliedern der Angelvereine St. Georgen und Villingen kontrolliert. Hierbei sollen frühzeitig Verhaltensänderungen der Fische erkannt und gegebenenfalls Maßnahmen eingeleitet werden. Die Fische sind dem Augenschein nach immer noch gesund und verhalten sich normal.

Für die kommenden Monate ist eine weitere vertiefte Gewässergüteuntersuchung vorgesehen, um eine noch bessere Aussage über das Schadensbild auch auf der Gemarkung Villingen zu erhalten. Die Stadt St. Georgen installiert im städtischen Kanalnetz sogenannte Aufwuchskörper. Mittels einer regelmäßigen Analyse der sich auf diesen Körpern bildenden Ablagerungen (Sielhaut) soll geprüft werden, ob sich im der Kläranlage zufließenden Abwasser außergewöhnliche Schadstoffkonzentrationen befinden, die auf eventuelle irreguläre Einleitungen hinweisen.

Darüber nachgedacht wird, ob spezielle Untersuchungen im Rahmen eines wissenschaftlichen Forschungsprojektes weiterhelfen könnten. Eine Entscheidung des zuständigen Ministeriums liegt noch nicht vor.

Die betroffenen Angelvereine brauchen eine Perspektive: Sie wollen wissen, wann sie auf der Basis eines ökologisch angepassten Fischbestands wieder in der Brigach angeln und ohne Bedenken ihrer gewässerökologisch wichtigen Arbeit nachgehen können