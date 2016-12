St. Georgen Vielfalt als Bereicherung sehen

Bereits zu ihren Zeiten im Café Bohnenheld habe sie eng mit Familien zusammengearbeitet, sagt sie, das habe auch den Wunsch geweckt, sich für geflüchtete Familien einzusetzen und für sie da zu sein. "Der Start ohne Hilfe ist schwer", das habe sie gesehen. Deshalb passt es so gut zusammen.

Ein besonderer Reiz an ihrer Aufgabe als Integrationsbeauftragte sei ihre Neugierde, die Kultur kennenzulernen und etwas Neues zu erleben. Denn wieder in den Beruf als Erzieherin zu­rück­zukehren sei für sie zu diesem Zeitpunkt nicht vorstellbar gewesen.

Direkter Kontakt wichtig

Ihr Posten ist sehr vielseitig. Der persönliche Kontakt gefalle ihr mit am besten. Im Sommer haben sie und ihre Familie mit syrischen Flüchtlingsfamilien gegrillt, erzählt sie. Das gemeinsame Essen und der kulturelle Austausch seien toll und eine Bereicherung für alle Beteiligten gewesen – sie beschreibt es als schönes Miteinander. Auch die Herzlichkeit der Flüchtlingskinder, die sie bei ihren Besuchen umarmen und freudig begrüßen, fände sie sehr schön. Die Dankbarkeit, dass sich jemand um die geflüchteten Menschen kümmere und für sie da ist, sei sehr groß.

Erste Schritte begleiten

Ihre Arbeit – sie ist auf 450-Euro Basis angestellt – kann sich Katja Färber bis auf wenige festgesetzte Termine frei einteilen. Das heißt aber nicht, dass sie ihre 8,5 Stunden in der Woche absolviert und damit ihr Engagement beendet ist, denn diese Zeit würde nicht ausreichen. Vielmehr spielt dann das Ehrenamt weiter. Denn auch in ihrem Alltag begleiten sie Gedanken, die mit dem Wohl der Familien zu tun haben. Es fühle sich so an, als ob ihre eigene Familie größer geworden wäre, schildert Färber das Gefühl der Fürsorglichkeit.

Ihr Ziel sei es, die Flüchtlinge anfangs zu begleiten, bis sie selbstständig sind. Dieser Prozess sei meist auch vom Erlernen der Sprache abhängig. Viele St. Georgener seien aktiv, um die deutsche Sprache zu vermitteln. Das findet Katja Färber "echt toll". Zahlreiche Deutschkurse werden privat organisiert und beispiels weise im evangelischen Gemeindehaus oder den Räumlichkeiten der Wirkstatt angeboten.

Ehrenamt ist relevant

Auch, wenn die sprachlichen Barrieren die Kommunikation mit den Flüchtlingen nicht immer einfach macht, fände es Färber schön, wenn sich noch einige Paten für geflüchtete Familien finden würden. Zum ersten Treffen und Kennenlernen begleitet sie die Paten und steht den Ehrenamtlichen auch bei Fragen zur Seite.

Zu den Hilfestellungen, die Paten geben sollten, zählen beispielsweise das Ausmachen von Terminen beim Jobcenter oder bei Ärzten sowie ein wöchentliches Treffen, das zum Austausch dient. Wie viel Zeit und Herzblut ein jeder gibt, müssen die Paten für sich selbst entscheiden, sagt Färber. Die Hauptaufgabe sei es, die ersten Schritte zu begleiten und das Ankommen in Deutschland zu erleichtern, um die Menschen nach und nach zur Selbstständigkeit zu führen – und somit zur Integration in die Gesellschaft beizutragen.

Bei den Flüchtlingen bestehe der Wunsch, Kontakt zu den Einheimischen zu knüpfen. Dieser fehle den Syrern in St. Georgen bisher etwas. Katja Färber ist froh und glücklich, dass sich in der Bergstadt bereits sehr viele Menschen aktiv beteiligen. Sie wünscht sich, dass das Zusammenleben zwischen St. Georgenern und Flüchtlingen in Zukunft noch intensiver wird und ein Gemeinschaftsgefühl von Deutschen und Flüchtlingen zu einem St. Georgen heranwächst.