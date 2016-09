St. Georgen VES zieht im Juni um

Diese wird für fünf Millionen Euro in Villingen für den Geschäftsbereich Elektronik bauen. Am neuen Standort mit rund 5000 Quadratmetern Produktions- und Verwaltungsfläche werden die beiden Elektronikdienstleister der Jopp-Gruppe, die Jopp Electronics GmbH mit dem bisherigen Standort in Rottweil-Neufra und die VES GmbH (bisheriger Standort in St. Georgen) zusammengeführt.

Bereits im Juni kommenden Jahres sollen die rund 90 Mitarbeiter ihren neuen Arbeitsplatz erhalten.