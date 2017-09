St. Georgen Verzögerung sorgt für Unmut

St. Georgen-Peterzell. Grund für die Verzögerung sind laut Bürgermeister Michael Rieger die Lieferschwierigkeiten eines Großhändlers, der Glasprofile wegen seiner Sommerferien nicht lieferte.

Architekt Martin Rosenfelder sprach von einem insgesamt "sportlichen Programm". Er bedauerte das Problem mit den Glasprofilen. Erschwerend seien Brandschutzmaßnahmen an versteckten Bauteilen dazugekommen. Doch jetzt sei man auf einem guten Weg. "Anfang der Kalenderwoche 44 kann die Halle wieder genutzt werden", versicherte er, so dass Schule und Vereine nach den Herbstferien wieder in die Halle können.

"War das Zeitfenster nicht an die Firma vorgegeben?", wollte Ortsvorsteher Klaus Lauble wissen. Die Ausführungsfristen waren laut Rosenfelder bekannt. "Wir waren der Meinung, dass sieben Wochen Vorlauf ausreichend sein müssten, das war leider nicht der Fall", bedauerte er.