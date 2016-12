St. Georgen Vernetztes Denken als Zukunftschance

St. Georgen. Nachhaltigkeit ist ein großes Thema im neuen Bildungsplan. Es ist vielseitig und komplex, wie die globalisierte Welt. Und es lässt sich ebenso gut aus verschiedenen Perspektiven betrachten wie auch mit der Maxime des TSG "Think global, act local" verknüpfen.

Diese langfristige Sicht auf die Dinge spiegelt sich auch im Handeln des TSG, der Partner der Club of Rome Schule sowie im Schulnetzwerk St. Georgen wieder. Betriebe und Institutionen aus der Bergstadt binden sich für einen Zeitraum von fünf Jahren als Partner an das TSG – die Verträge werden in der Regel um weitere Perioden verlängert.

Von Anfang an dabei, also seit dem Jahr 2006, ist die Volksbank, die ihre Partnerschaft nun zum dritten Mal zugesichert hat. Neben den Bereichen Bewegte Schule und Wirtschaft habe man mit dem neuen Leitprinzip Medienbildung ein weiteres Feld identifiziert, mit dem man durch Wissen und Know-how zur Stärkung des Unterrichtes beitragen möchte, erläuterte Bernd Karsten Rieger.