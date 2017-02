St. Georgen Vermutlich fahrlässige Brandstiftung

Er alarmierte die Feuerwehr und sorgte auch dafür, dass die Mitbewohner den Gebäudekomplex verließen. Durch eine Verkettung unglücklicher Umstände informierte die Leitstelle die Feuerwehr in Mönchweiler über einen Brand in der Königsfelder Straße.

Die Einsatzkräfte waren dann die ersten in Königsfeld in der Mönchweilerstraße. Die örtliche Wehr stieß ebenfalls dazu. Das Lokal war völlig verraucht. Der Brand wurde gelöscht. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Wohnungen sind nach einer Entlüftung durch die Feuerwehr weiterhin bewohnbar. Hoch ist der Sachschaden, eine Sanierung erforderlich. "Günther’s" und das dazu gehörende "Nanu" können in absehbarer Zeit ihren Betrieb nicht aufnehmen. Die Pizzeria, die sich im Untergeschoss des Gebäudekomplexes befand, ist bereits seit fast einem Jahr geschlossen.