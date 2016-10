St. Georgen. Die Auslage eines Blumengeschäftes in der Hauptstraße in St. Georgen haben Unbekannte verwüstet, die zudem eine metallene Zierkugel entwendeten. Die Unbekannten warfen laut Polizeiangaben mehrere Blumentröge um und rissen Blumen aus den zum Verkauf angebotenen Töpfen. Zudem verteilten sie ausgerissene Pflanzen und Blumenerde auf dem Gehweg. Die entwendete "Rost-Ornament-Kugel" mit einem etwa 65 Zentimetern hat einen Wert von über 120 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei St. Georgen unter Telefon 07724/94 95 00.