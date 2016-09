St. Georgen Unfall: 79-Jähriger übersieht Tanklastzug

Ersten Angaben der Polizei zufolge verließen die beiden mit ihrem Opel gegen 20 Uhr den Parkplatz des Gasthauses Rössle und fuhren unmittelbar auf die Bundesstraße auf. Ein in Richtung Mönchweiler fahrender Tanklastzug hatte keine Chance mehr, die Kollision zu verhindern und krachte in die Fahrerseite des Opel. Er riss das Fahrzeug noch etwa 30 Meter weit, das daraufhin in die Gegenfahrbahn geschleudert wurde. Dabei wurden beide Insassen in ihrem Fahrzeug eingeschlossen.

Während die 71-jährige Beifahrerin vom Rettungsdienst befreit werden konnte, musste die Feuerwehr St. Georgen den 79-jährigen, eingeschlossenen Fahrer aus seinem Fahrzeug retten. Aufgrund der Tatsache, dass der Fahrer über Schmerzen an der Wirbelsäule klagte, agierten die Einsatzkräfte mit besonderer Vorsicht. Nach Angaben des Einsatzleiters Florian Jäckle stand die Feuerwehr hierbei insbesondere aufgrund der verstärkten Säulen des Cabrios vor einer Herausforderung, da sich das Dach nur schwer abtrennen ließ.

Die anschließende Rettung mithilfe eines Spineboards, das in solchen Fällen genutzt wird, konnte ebenfalls nicht wie geplant ablaufen, da sich der Sitz nicht nach hinten stellen ließ. Die Helfer des DRK, die den Mann erstversorgt hatten, befreiten den Fahrer schließlich gemeinsam mit der Feuerwehr seitlich schräg nach hinten.