St. Georgen Umzug: Ganze Innenstadt wird zum Narrendorf

In der Leopold- und Luisenstraße stellten sich Gruppen aus Eichstetten, Spaichingen, Vöhringen, Schiltach, Schenkenzell, Fluorn, Hornberg, Trossingen, Schwenningen, Villingen, Hüfingen, Weiler, Neuhausen, Gütenbach, Nußbach, Schönwald, Rohrbach, "Tryberg", Gremmelsbach, Schramberg und Tennenbronn auf.

Die Guggemusik Schnecke-Bläärer Pfaffenweiler, aus Niedereschach und Sulzbach jeweils der Musikverein Harmonie, der Musikverein Frohsinn Rohrbach, die Narrenzunft Fischbach und die Guggenmusik der Erzknappen aus Tennenbronn sorgten für die passende Musik.

Der Umzug führte auf der bereits im vergangenen Jahr erprobten Strecke durch die Hauptstraße, über den Bärenplatz bis in die Gewerbehallestraße. Er dauert knapp drei Stunden. Viele Gruppen nutzten die Gelegenheit, sich nach "getaner Arbeit" unter die Zuschauer zu mischen, um die Nachfolgenden zu erleben. So wurde es immer voller und enger in der Innenstadt. Mehrere Vereine und Gruppen bewirteten entlang der Umzugsstrecke. In der katholischen Unterkirche war der "Goldene Auerhahn" geöffnet. Auf dem Marktplatz und in der oberen Gerwigstraße war ein ganzes Narrendorf aufgebaut. Es tönte Musik aus Lautsprechern bereits um die Mittagszeit und die Anreisenden konnten sich noch rechtzeitig stärken. Aber auch nach dem Umzug war hier noch lange nicht Schluss. Die ausgelassene Geburtstagfete dauert bis in die Nachtstunden hinein. Da hatte aber so manche Gastgruppe längst die Heimreise angetreten.

Die nächste große Narrenveranstaltung steht bereits an: Nesthexenball ist am Samstag, 18. Februar, ab 20 Uhr in der Stadthalle.