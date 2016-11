St. Georgen Umstrittene Anlagen

"Der Unmut in der Bevölkerung über den massiven Ausbau der Windkraftanlagen auch im Schwarzwald wird immer größer, denn mittlerweile sind es gerade noch 29 Prozent der Bevölkerung, die die Energiewende in ihrer jetzigen Form für richtig halten," schrieben die Organisatoren.

Am Schloßberg und in Peterzell möglich

Auch in Oberkirnach am Schloßberg und in Peterzell sind Planungen für jeweils vier Windkraftanlagen mit über 200 Meter Höhe in Arbeit. Vor Ort wehrt sich seit geraumer Zeit eine Bürgerinitiative gegen diese Planungen und hat sich zwischenzeitlich der "Dachorganisation BI zum Schutz des Hochschwarzwalds" angeschlossen.