St. Georgen Umsetzung dauert bis zu 15 Jahre

Geplant sind an Bahnhöfen Mobilitätszentren mit Angeboten wie Ladestationen für E-Bikes, Stellplätzen für Carsharing oder Terminals mit Echtzeitinfos und Fahrkartenverkauf. Bushaltestellen sollen zum Beispiel einen Wetterschutz, Sitzgelegenheiten oder Umgebungskarten erhalten. Das liegt aber in der Zuständigkeit der Kommunen. Busse sollen barrierefrei werden und zum Beispiel Klimaanlagen, W-Lan oder Rollstuhlstellplätze bekommen. Konkret geplant ist eine Busverbindung Königsfeld-Brogen-Hardt beziehungsweise von Rottweil über Deißlingen, Dauchingen und Niedereschach, um die Region deutlich besser an Stuttgart anzubinden. Königsfeld soll einer von acht Knotenpunkten im Kreisgebiet werden. Das bedeutet eine Verknüpfung mit Linien aus Richtung Mariazell, Schwenningen und Schramberg. Das ist laut Link eine deutliche Aufwertung.

Weiler würde im Falle einer Erweiterung des Ringzugs von Mariazell aus angebunden, die Linie nach Burgberg, Erdmannsweiler, Peterzell beziehungsweise Gewerbegebiet Hagenmoos-Engele und Möchweiler führen. Ohne den Ringzug ginge es über Erdmannsweiler nach Neuhausen und Peterzell. Realisiert werden soll auch eine Anbindung Königsfelds ans Kreisklinikum.

Es gäbe zwar eine Fahrtzeitverlängerung, aber eine Entzerrung des Verkehrs. Ohne Ringzug soll ein Schnellbus zwischen Königsfeld und Villingen kommen. Unverändert bleibt die auf Schülerverkehr ausgerichtete Linie 43 und Linie 56. Überwiegend gebe es Verbesserungen, so Link. Die Verbindung von Erdmannsweiler über Neuhausen nach Villingen fiele aber weg. "Dass man von Neuhausen nicht mehr nach Villingen kann, geht fast gar nicht" so Brigitte Storz, Ortsvorsteherin von Neuhausen. Es sei ein Unding, in Obereschach umzusteigen. Ähnlich sahen das Hans Mack und Bernd Möller.

Die Linien würden miteinander synchronisiert, so Link auf Nachfrage von Franziska Hornscheidt. Sie zweifelte, ob das klappt und verwies auf lange Wartezeiten auf Anschlussbusse. Matthias Weisser lobte das Konzept und die direkte Verbindung zum Klinikum. Dass Königsfeld ein Knotenpunkt werde, sei toll, bringe aber Pflichten. Die öffentliche Toilette müsse man wieder in Betrieb nehmen. Peter Hase, Ortsvorsteher von Buchenberg, sah seinen Ort mit Kommen des Ringzugs etwas abgehängt. Die betreffende Linie werde aber aufgewertet, so Link.

Thomas Fiehn fand es gut, dass die Grenze Richtung Württemberg etwas aufgelöst wird. Bisher sei die Verbindung nach Hardt ganz schlecht. Frank Schwarzwälder, Ortsvorsteher von Burgberg, brachte die Anbindung der dortigen Schule ins Gespräch. Die kann laut Link ­bedarfsweise über Erdmannsweiler oder Königsfeld er­folgen.

Mack fragte nach dem Zeitraum der Realisierung. Der Planungshorizont umfasst laut Link zehn bis 15 Jahre. Grundsätzlich stimmte der Gemeinderat zu, wünschte sich aber unter anderem die direkte Verbindung von Neuhausen nach Villingen.