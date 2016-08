St. Georgen Ulrich Dietz: "Wird eine prickelnde Mischung"

Es ist eine internationale Veranstaltung, die sich ganz dem Thema Innovation widmet und Besucher mit neuesten Technologien begeistern soll. An drei Tagen bietet CODE_n ein umfangreiches Programm, internationale Redner, Raum für Inspiration und Austausch, eindrucksvolle Geschäftsmodelle aufstrebender Startups sowie digitale Medieninszenierungen. Der ehemalige Chef des Bundesnachrichtendiensts August Hanning spricht über das Mysterium Cybersecurity, Biohacker Hannes Sjobald berichtet von seinen Cyborg-Aktivitäten, Christoph Keese, Executive Vice President von Axel Springer, berichtet über seine Einblicke ins Silicon Valley und Emmy-Award-Gewinner – für die Visual-Effects von Game of Thrones – Armin Pohl hält eine Keynote über die Wahrnehmung der Realität im digitalen Zeitalter. Am Abend sorgen DJs, Bands und Kulturhighlights für Unterhaltung. Den Festivalabschluss krönt das öffentliche Konzert der erfolgreichen Elektropop-Band Claire am Karlsruher Schloss: Beginn um 20 Uhr.

In ehemaliger Munitionsfabrik

"In der ehemaligen Munitionsfabrik verschaffen wir digitalen Trendthemen den nötigen Raum und begeistern mit neuen Technologien. Innovation in Verbindung mit avantgardistischer Medienkunst – das ist in dieser Form einzigartig", verspricht Dietz. In fünf lichtdurchfluteten und 15 Meter hohen Höfen werden auf rund 11 000 Quadratmetern die vier Startup-Welten, Workshop-Bereiche und sechs Bühnen in Szene gesetzt. Etablierte Unternehmen aus vielfältigen Wirtschaftszweigen, politische Institutionen und Initiativen machen Trends und Technologien erlebbar. Auch an verschiedenen Orten in der Stadt finden Konzerte, Workshops oder Meetups statt. Höhepunkt des Kulturprogramms: Die Schlosslichtspiele bei denen internationale Künstler die Fassade des Karlsruher Barockschlosses mit Lichtprojektionen in ein faszinierendes Spektakel verwandeln.