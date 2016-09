St. Georgen Überwältigende Fahrt durch Weinberge

Darin sind sich sowohl Bürgermeister Michael Rieger als auch Gemeindedirektor Erkki Paloniemi einig. Dass auch beide Gemeinderatsgremien die Partnerschaft aktiv unterstützen, zeigt sich an der regen Teilnahme an den Treffen in Finnland und der Bergstadt sowie den angebotenen Veranstaltungen. Unter den Gästen aus Vesilahti waren auch erstmals zwei sehr interessierte junge Gemeinderätinnen. Auch aus dem Bergstadt-Plenum haben einige Mitglieder die attraktiven Programmpunkte durch ihre Teilnahme unterstützt.

Sowohl während der gestrigen Fahrt mit der "Sauschwänzlebahn" sowie der Besichtigung des Eisenbahnmuseums und Reiterstellwerks in Blumberg als auch dem Stadtbummel am Samstag durch die Universitätsstadt Tübingen mit Stocherkahnfahrt auf dem Neckar, herrschte ausgelassene Stimmung. Die Gäste aus Finnland kommen in ihrer Heimat ausreichend mit Wasser in Berührung – Vesilahti ist von allen Seiten vom Pyjä-Järvi (Pyhä-See) umgeben – eine solche Bootsfahrt hatten sie bislang aber noch nicht genossen.

Als absoluten Höhepunkt des fünftägigen Aufenthalts bezeichneten die Delegationsmitglieder indes übereinstimmend die Weinbergrundfahrt mit Elmar Müller in Deutschlands wärmstem Ort Ihringen. Der auskunftsfreudige und gut gelaunte Winzer fuhr die Gäste mit Traktor und Anhänger nicht nur gekonnt durch seinen Weinberg, sondern versorgte sie zudem an verschiedenen Stationen mit schönen Ausblicken und immer wieder interessanten Informationen über den Weinanbau am Kaiserstuhl und die unterschiedlichen Rebsorten. Kleine Kostproben gab es zusätzlich. Bürgermeister Rieger, der das tolle Spektakel in die Programmliste aufgenommen hatte, übersetzte die Informationen gekonnt ins Englische. Das gemeinsame Vesper, natürlich mit Weinen aus dem Anbau von Elmar Müller, war krönender Abschluss eines sehr gelungenen Ausflugs.