St. Georgen Überraschender Wechsel in Geschäftsleitung

Raymond Engelbrecht, geboren in Windsor/England, studierte Volkswirtschaft an der Universität Freiburg. Seine erste Berufserfahrung sammelte er in der L-Bank Karlsruhe im Bereich IT. Nach 15 Jahren in verschiedenen Führungspositionen im In- und Ausland in den Bereichen Finance und Supply Chain in der Beiersdorf-Gruppe übernahm er im Jahr 2013 die Funktion des Geschäftsbereichsleiters Produktion bei EBM-Papst St. Georgen. Seit 2016 hat er zusätzlich die Funktion des CFOs sowie des stellvertretenden Geschäftsführers inne. Zusammen mit seiner Frau und den drei Kindern lebt er in Gengenbach.