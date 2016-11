St. Georgen Überfall: Soko schnappt Dieb in St. Georgen

Tuttlingen/Rottweil/St. Georgen. Die Soko hat den Überfall auf ein Dessous-Geschäft in Tuttlingen wohl schnell aufgeklärt. Bei dem Überfall wurde die Inhaberin lebensgefährlich verletzt. Dringend tatverdächtig ist ein 36-jähriger Mann. Dieser wurde von einem mobilen Einsatzkommando am Samstagabend in St. Georgen vorläufig festgenommen. Gegen den Mann wurde Haftbefehl wegen des Tatvorwurfs eines versuchten Mordes und des schweren Raubes erlassen, teilte die Polizei gestern mit. Bei den Ermittlungen geriet der 36-Jährige schon bald ins Visier der Sonderkommission.