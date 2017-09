St. Georgen TSGler wollen Frei

Am TSG waren alle Schüler ab der neunten Klasse stimmberechtigt. Insgesamt 217 Schüler beteiligten sich an der Wahl. Diese erfolgte im Gemeinschaftskundeunterricht per Onlineverfahren.

Zuvor wurden im Unterricht die Parteien miteinander verglichen und auch der Wahlomat hinsichtlich seiner Aussagekraft kritisch hinterfragt. Dank der vor den Sommerferien angebotenen Podiumsdiskussion mit Direktkandidaten aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis hatten die Schüler einige Politiker mit ihren Argumenten bereits selbst erleben können, was auch zur Wahlentscheidung beigetragen hat.

Das Direktmandat hätte bei den Schülern mit 54,38 Prozent ebenfalls Thorsten Frei (CDU) für sich gewinnen können. Bei der Zweitstimmenverteilung sieht es jedoch anders aus. In den Bundestag eingezogen wären CDU (32,26 Prozent), die Grünen als zweitstärkste Partei (22,6 Prozent), SPD (17,8 Prozent) und FDP (8,3 Prozent). Alle weiteren Parteien hätten die Fünf-Prozent-Hürde bei den TSG-Schülern nicht geschafft. So wählten 3,2 Prozent die Linken und nur 2,3 Prozent die AfD.