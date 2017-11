St. Georgen Tritte gegen Fenster

Der oder die Täter haben im Zeitraum von Freitagabend bis Sonntagmorgen zwei Fenster zum Kellergeschoss vermutlich durch Fußtritte zum Bersten gebracht. Ein drittes Fenster beschädigten die Unbekannten schließlich mit einer in der Nähe aufgestellten Sitzbank, indem sie diese gegen die Scheibe des Fensters drückten. Mit der unsinnigen Tat richteten die Unbekannten mehrere Hundert Euro Sachschaden an, so die Polizei.

Die Ordnungshüter in St. Georgen (07724/94 95 00) ermittelt nun wegen der vorsätzlich begangenen Sachbeschädigung und hoffen auf sachdienliche Hinweise.