St. Georgen Trio spielt vom Tango bis zur Klassik

St. Georgen. Um 19 Uhr spielen Elias Zuckschwerdt und Julia Guhl, beide Klarinette, sowie Fernando Lepe Arias am Klavier. Es gibt ein abwechslungsreiches Programm. Der mexikanische Pianist präsentiert Tangos aus Südamerika. Die Klarinettisten stellen die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten ihres Instruments vor.

Das sowohl breite Klangspektrum der Klarinette als auch die differenzierten Möglichkeiten, ihr virtuose und laute aber auch samtweiche und lyrische Töne zu entlocken, verwurzelte das Instrument in vielen verschiedenen Kulturen und traditionellen Musiken in der ganzen Welt. Dieser Reichtum an Klangfacetten soll durch das Erklingen klassischer Werke neben jazzigen Duos und traditioneller israelischer Klezmermusik oder südamerikanischer Musik aufgezeigt werden. Der Höhepunkt soll das von Mendelssohn für zwei Klarinetten und Pianoforte komponierte Konzertstück werden.

Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.