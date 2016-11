St. Georgen Tridelity AG ist zahlungsunfähig

St. Georgen. Die Geschäftsführer Michael Russo, Marco Lopes und Johannes Sigwart gründeten 2006 in St. Georgen die Tridelity Display Solutions GmbH mit Sitz im Technologiezentrum.

Tridelity entwickelte Displays, die in der Lage sind, dreidimensionale Inhalte ohne Hilfsmittel (Brillen) darzustellen. Dazu gehört die Abstimmung der verschiedenen Komponenten aufeinander, die Entwicklung der spezifischen Komponenten sowie die reibungslose softwaretechnische Anbindung der Monitore an die verschiedenen Steuerungs- und Content-Schnittstellen. Die Monitore wurden in verschiedenen Größen sowie in Quer- oder Hochformat angeboten und konnten fast randlos zur großen Wand zusammenmontiert werden.

Die Jungunternehmer erhielten mehrere Auszeichnungen, unter anderem im Jahr 2009 den Innovationspreis des Landes Baden-Württemberg. Innerhalb kurzer Zeit wurden Vertriebsgesellschaften in den USA und Brasilien eröffnet, um auch den internationalen Markt mit der innovativen Technologie zu bedienen. Ende 2010 wurde das Unternehmen in eine Aktiengesellschaft umfirmiert und in Tridelity AG umbenannt.