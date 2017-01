St. Georgen Trachtenmusikverein kämpft mit Nachwuchsproblem

Ortsvorsteher Wilhelm Müller dankte den Aktiven für ihr Engagement. Sie hätten Langenschiltach nach außen getragen, mit den riesengroßen Schäppeln würden sie erkannt. Eine funktionierende Jugendgruppe sei wichtig. Ohne sie sei der Fortbestand des Vereins gefährdet. Die Zusammenarbeit mit Schenkenzell sei hervorragend.

Für 40-jährige passive Vereinszugehörigkeit wurden Margarethe Maier, Margot Weköck, Christian Aberle, Erhard Gemsa und Wilhelm Zuckschwerdt geehrt. Die in der Jugendarbeit tätige Sandra Hummel wurde für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. Sie erhielt von Ulrich Grießhaber vom Blasmusikverband Schwarzwald-Baar die silberne Ehrennadel. Jugendarbeit sei ein schwieriges Geschäft, es trage aber zu einer starken und engagierten Jugend bei, so Grießhaber. Hummels Einsatz sei vorbildlich. Bernhard Borho überreichte Hummel im Namen des Trachtengau Schwarzwald auch eine silberne Ehrennadel. Dannecker erinnerte an Hummels Tätigkeit in der musikalischen Früherziehung.

Wiedergewählt wurden Jürgen Fichter als Vorsitzender-Stellvertreter, Schriftführerin Tanja Monaco, die Beiräte passiv Uwe Adalbert und Ralf Hummel, Dirigent Sascha Jager und Trachtengruppenleiterin Barbara Kern. Zum Schluss gab Dannecker bekannt, dass er bei der Wahl 2018 nicht als Vorsitzender zur Verfügung stehen wird.