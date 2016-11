St. Georgen Tipps zum leichter Lernen lernen

Es gehe in erster Linie darum, den Lernprozess zu optimieren, um Lernförderung, um Talent und Frühförderung, machte er deutlich. "Wir werden alle als Kinder geboren, nicht als Eltern", machte er geltend. Er ließ die Anwesenden zwei Fäuste ballen: "So groß ist unser Hirn". Dabei sei Lernen manchmal wie Rudern gegen den Strom. Zwei Gehirnhälften, die Linke logisch geprägt, präzise arbeitend und genau, die Rechte eher für emotionale, kreative, aber oberflächlichere Arbeit bekannt, prägten die Lernfähigkeit. "Ein Blick ins Kinderzimmer zeigt normalerweise, welche Gehirnhälfte dominant ist", meinte er schmunzelnd. Nun gelte es, das Verhalten positiv zu aktivieren.

"Lernen funktioniert in drei Gedächtnisstufen: Das Ultrakurzgedächtnis funktioniert nur Sekunden, speichert kurz bis zu sieben Einzelbegriffe, dann sind die wieder gelöscht. Der Lernwille eröffnet Zugang zum Kurzzeitgedächtnis", betonte er. Wenn dieses nach 20 Minuten weiter aktiviert bleibe, laufe der Prozess von alleine weiter und das Erlernte finde Zugang zum Langzeitgedächtnis. "Doch Vorsicht, ohne Wiederholungen ist das Gespeicherte nach einem halben Jahr wieder weg", räumte Rennen ein. Nach intensivem Lernen sollte weder ferngesehen noch gespielt werden wegen der Reizüberflutung – 20 Minuten chillen seien besser.

Wichtig seien Strukturen beim Lernen, was er den Anwesenden mit einem Zettel mit 20 Begriffen verdeutlichte. Die einen erhielten einen strukturierten Zettel mit 20 Begriffen, die anderen dieselben Begriffe wahllos aneinandergereiht. Während letztere maximal sieben Begriffe nach zwei Lernminute verinnertlicht hatten, konnte aus der anderen Gruppe der eine oder andere sogar alle nennen.

Spezielle Reime durchaus hilfreich

Beispielsweise seien auch die bekannten speziellen Reime durchaus hilfreich, wie man sie bei der Donau und ihren Zuflüssen kenne. Lernpakete schnüren sei ebenso wichtig oder ein Griff zum guten alten Karteikartensystem. Neben solchen Dingen sei es wichtig, ein lerntypengerechtes Lernen zu bieten, was aber nichts mit Intelligenz zu tun habe. "Erfolgserlebnisse steigern dabei das Selbstvertrauen", wusste er. Hilfreich seien auch Lernprogramme, allerdings sollte man sich von Youtube eher fernhalten. Besser seien "Lerncoachies", "Scoyo" oder vor allem "sofatutor", das als einziges alle Klassenstufen anbiete. Vier Lerntypen gebe es, jedoch seien alle Kinder Mischtypen, bei denen ein Typus dominant sei. "Sie müssen lernen, auf den passenden Lerntyp umzuschalten, sonst wird es scheitern", unterstrich er. Der logisch-abstrakte Lerntyp sei einer, der sich eher an eine schwierige Aufgabe heranwagt, der Frontalunterricht prima findet, ein Rollenspiel aber ätzend, der mit Gruppenaufgaben eher nichts anfangen könne. Mathematik liege ihm besonders, einen Deutsch-Erlebnisaufsatz sehe er eher problematisch. Ihn könne man mit negativer Kritik sogar herausfordern, währen ein emotionaler Lerntyp dadurch völlig demotiviert werde. Dieser Typ gehe oft schon negativ an eine Lernaufgabe heran, lerne langsamer und brauche Geborgenheit, Lob und Anerkennung, keine kommunikativen Tretminen. Der sicherheitsliebende Typ sei sehr ordentlich, brauche bekannte Strukturen und sei eher still. Er melde sich erst, wenn er zu 150 Prozent sicher sei, die richtige Antwort zu kennen "und ist dann oft zu spät dran". Der kreativ-chaotische Typ sei der "Meister der guten Vorsätze", der sehr kreativ und fantasievoll an Aufgaben herangehe, dabei aber sehr oberflächlich und unordentlich sei.

Während Mahlzeiten nicht über Schule sprechen

Rennen gab auch den Tipp, während Mahlzeiten nicht über Schule zu sprechen. Für viele Kinder sei es leichter, in Gesellschaft zu lernen. "Treffen sie klare Absprachen", gab er den Anwesenden mit auf den Weg. Und den Vortrag könne man auf der Homepage "LVB-lernen.de" des gemeinnützigen Vereins kostenfrei nochmals anschauen, das Passwort dazu sei „vortrag“. Mit viel Applaus und einem Schwarzwälder Vesper wurde Rennen verabschiedet.