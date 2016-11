St. Georgen Teilnehmer überzeugen mit Blütenpracht

Bürgermeister-Stellvertreter Hansjörg Staiger wusste, dass dieser Wettbewerb große Aufmerksamkeit erweckt. "Durch diese Aktivität wird der Lebensraum Stadt ebenso verschönert wie das Umland. Seitens der Stadt versuchen wir durch Bepflanzung, die Schönheit und Attraktivität öffentlicher Plätze und Straßen zu steigern", so Staiger. Seitens des Sponsors Sparkasse erklärte Werner Obergfell, dass solche Aktivitäten gerne unterstützt würden.

In diesem Sommer beteiligten sich 26 Garteninhaber am Wettbewerb, vor zwei Jahren war es ein Garten mehr. Ein fünfköpfiges Gremium hatte an zwei Tagen die Anlagen besucht und begutachtet. "Wir schauen auf die Blumenpracht, die Farbgestaltung, die Qualität der Blumen und ihre Pflege. Und dann gilt ein deutlicher Blick auch dem Gesamtensemble", nannte die Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins, Hilde Neininger, die Beurteilungskriterien. Für jedes Kriterium konnten die Juroren bis zu zehn Punkte vergeben, am Ende wurde zusammengezählt und ein Durchschnitt gebildet. Wie einig sich die Preisrichter waren, zeigten die Endergebnisse.

Franz Günter, Ortsvorsteher von Oberkirnach, zeigte anhand einer gigantischen Gelbenrübe, dass für die Hochlagen der Zeitpunkt der Besichtigung einfach zu früh sei. Er plädierte für eine Zeit gegen Ende August.