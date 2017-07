St. Georgen Technik und Kunst auf Augenhöhe

St. Georgen. Dies ist Grund genug für eine Ausstellung unter dem Titel "Global Forest 2017". Sie präsentiert aktuelle Positionen der zeitgenössischen Kunst. Dabei zeigen deutsche und internationale Künstler Ergebnisse ihrer kreativen Auseinandersetzung mit der Stadt und dem Schwarzwald in Malerei, Fotografie, Installation, audiovisuellen Medien sowie Performances.

Das Projekt greife die Potenziale aus Technik und Kunst auf Augenhöhe auf. Die Gemeinsamkeit von Ingenieuren und Kunstschaffenden eröffne vielfältige Möglichkeiten durch das Loslassen von Regeln, Routinen und Normen – eine Ideenwerkstatt, in der man uneingeschränkt denken, probieren und spielen dürfe.

So solle ein heterogenes Netzwerk entstehen, in dem die künstlerische und technologische Forschung verknüpft werden und zukunftsweisende Konzepte für nachhaltige kulturelle, soziale und wirtschaftliche Entwicklung verwirklicht werden könnten. Eine Investition in die Zukunft, wie die Initiatoren um Stephan Peltzer und Norman Müller meinen. Mit dabei sind Sascha Brosamer, Lisa Schlenker, Bernhard Serexhe, Alice Cavoukdjian Dite Galli sowie Hansjörg Weisser. Unterstützt wird das Projekt von zahlreichen privaten Spendern sowie Firmen. Die künstlerische Leitung der Ausstellung liegt in Händen von Sascha Brosamer und Lisa Schlenker. Diese brachte auch ein Kunstwerk an der Außenfassade des "neuen" Kundo-Gebäudes an.