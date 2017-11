St. Georgen Tausende Lichter und viel Feuer

St. Georgen. Die lange Einkaufsnacht ist seit Jahren ein beliebter Anlass, abends durch die Bergstadt zu Bummeln. Bis 22.30 Uhr haben zahlreiche Einzelhandelsgeschäfte geöffnet. Sie bieten verschiedenste Aktionen an und es sind auch so manche Schnäppchen möglich. Zu den besonderen Attraktionen des Abends gehört ein in dieser Form noch nicht dagewesene Feuertanzshow auf dem Marktplatz. Diese beginnt um 20.30 Uhr. Auch gastronomische Betrieb beteiligen sich mit Sonderaktionen. Auch die beliebte "Eine-Welt-Ausstellung" startet an dem Abend so dass sicher für jeden etwas dabei sein müsste.

Der Großteil der Mitgliedsunternehmen im Handels- und Gewerbeverein haben einen Tannenbaum vor oder in ihrem Geschäft, der von Paten geschmückt wurde. Um die 23 Bäume kümmern sich folgende "Paarungen": Metzgerei Rieckmann/SBBZ; Stadtbibliothek/Bastelstunde; - Blickpunkt Brille/Kindergarten Weidenbächle; Hörstudio Fichter/Fairtrade AG, Rupertsbergschule; Hotel Kammerer/ Kindergarten Schatzinsel und Seniorengruppe aus dem Lorenzhaus; Schwarzwälder Genusswerkstatt/Kindergarten St. Benedikt; Martinas Moden /Grundschule Peterzell; Möbel Finkbeiner/Klassen 4a und 4b Robert-Gerwig-Schule, Schwarzwälder Bote/Grundschul-Förderklasse der Robert-Gerwig-Schule; Zuckerbeck am Bärenplatz/KJG; Einrichtungshaus Henninger/Landjugend Brigach; Käte’s/Kindergarten Sonnenstrahl Brigach; Lakritz/Klasse 3b Robert-Gerwig-Schule; Natur- und Feinkost Hoppe/Kindergarten Seebauerhöhe und CVJM; Modehaus Kaspar/ Mädchenjungschar der evangelischen Petrusgemeinde; Reformhaus Kieninger/christliche syrische Frauen; Hummel, ehemals Kurkowski/Betreutes Wohnen; Kippy’s/evangelische Johannesgemeinde; Naturhaarstudio Schütz-Menda/evangelische Eben-Ezer-Gemeinde.

Bei zwei großen Bäumen schmücken Optik Fichter und Hörstudio Eichenlaub selbst.