St. Georgen Tausend Lichter

In den Geschäften warten viele Aktionen. Das Lagerfeuer der Jugendfeuerwehr oder auch das Grillen von Stockbrot dürfen nicht fehlen. Bewirtung gibt es an fast jeder Ecke zu finden. Einem gemütlichen Einkaufsbummel in vorweihnachtlicher Atmosphäre steht nichts im Weg.

Für eine gemütliche Stimmung sorgt auch die Liveband "Dos Más". Die beiden St. Georgener Musiker Markus Hörmann und Aaron Rosenfelder präsentieren mit Rock, Pop und vielen musikalischen Klassiker von 19 bis 22 Uhr am Bärenplatz.

Auch das beliebte Weihnachtsgewinnspiel beginnt in dieser verkaufslangen Nacht. Über 120 attraktive Preise warten auf viele glückliche Gewinner. Karten gibt’s bei jedem teilnehmenden Geschäft. Wer vier verschiedene Stempel gesammelt hat, muss die Karte bei der Sparkasse, der Volksbank oder in einem HGV-Mitgliedsgeschäft abgegeben. Die Gewinner werden am 27. Dezember ermittelt und benachrichtigt.