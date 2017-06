Das neue Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) der Bergstadt-Feuerwehr hat bereits die ersten Einsätze hinter sich. Die offizielle Übergabe erfolgt am kommenden Montag, 19. Juni, um 19 Uhr im Feuerwehrgerätehaus am Spittelberg. Auch die Altersmannschaft will sich dieses Ereignis nicht entgehen lassen und nimmt an an der kleinen Feier teil. Foto: Vaas