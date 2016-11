St. Georgen Talentierte Pianisten glänzen bei Gala

St. Georgen. Immerhin galt es 43 mehr oder weniger junge Musikerinnen und Musiker mit ihren Lehrern aus aller Welt in der Bergstadt unter zu bringen. Der sechste "Internationale Reinhold-Glière-Klavierwettbewerb", den die engagierte Klavierlehrerin seit 2001 im zweijährigen Rhythmus ausschreibt, ist nur einer der Wettbewerbe, die in der Bergstadt auf ihre Initiative hin stattfinden.

Hohes pianistisches Niveau zu erwarten

Bereits 31 Mal holte König bisher junge Künstler in die Bergstadt. Dazu hatten sich hoch begabte Pianisten aus Bulgarien, Deutschland, Großbritannien, Litauen, China, Südkorea und aus der Russischen Föderation angemeldet. So durfte man ein hohes pianistisches Niveau erwarten, so die Organisatorin.