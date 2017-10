St. Georgen Tag für Tag im Dienste der Diakonie tätig

Der Vereinsvorsitzende Klaus Gunkel lud zu einem gemeinsamen festlichen Abend ein, der den Alltag ein wenig vergessen lassen sollte. "Jeder in der Bevölkerung weiß, welchen Belastungen Sie bei der für uns alle so wertvollen Tätigkeit ausgesetzt sind." Es gehe aber nicht ohne die Einsicht, dass man die Arbeit nur gemeinsam schultern könne und die Zuversicht, dass andere gerne ihre Hilfe schenken.

Auch Geschäftsführer Markus Schrieder hielt eine Ansprache. "Wir sind ein Ort geworden an dem fast wöchentlich gestorben wird." Das bringe ihn zum Gedanken, was die Evangelische Altenhilfe als Einrichtung ausmache. Es gebe manchmal Stimmen, dass man zu wenig diakonisch unterwegs sei.

Das bringe ihn zur Frage, was Diakonie heiße. Laut Schrieder ist es "Hinwendung zum Menschen". So seien die Mitarbeiter der Evangelischen Altenhilfe in dem, was sie täglich tun, diakonisch unterwegs. Selbst im Ehrenamt setzten sich Menschen manchmal zu Sterbenden und seien für sie da. Das brauche besondere Wertschätzung. Die Langzeit-Sterbebegleitung sei ein sehr guter Dienst.