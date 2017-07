Die offizielle Eröffnung der E-Tankstelle zwischen dem Rathaus und der Gerwigstraße war der erste Tagesordnungspunkt in der Sitzung des Technischen Ausschusses. Bevor die Parkplätze orange markiert wurden, habe man sich oft gewundert, wie viele E-Autos in St. Georgen unterwegs zu sein scheinen, so Bürgermeister Michael Rieger (Fünfter von links). "Ein bisschen Sarkasmus ist da schon angebracht", sagte er angesichts der Falschparker. 66 Ladevorgänge wurden laut Erik Hugel, Geschäftsführer der EGT (Sechster von rechts), seit November registriert. "Es ist eine Vorausinvestition, die wir gerne tätigen", kommentierte er das Projekt. Mit dem Durchschneiden des Bandes am Mittwochabend endete der Probelauf. Foto: Klossek