St. Georgen Straßenverkehr als Problem

Die Übungsannahme: In der Werkstatt der Firma kommt es bei Arbeiten zu einer Verpuffung mit starker Rauchentwicklung. Dabei wird eine Person verletzt und gilt als vermisst.

Dieses Szenario hatten sich Gesamtkommandant Erich Dieterle und der neue Abteilungskommandant Jörg Hettich ausgedacht. Im Vorfeld waren sie schon auf der Suche nach einer geeigneten Wasserversorgung.

Die Wehrmänner rückten mit zwei Fahrzeugen an. Das Alte eigene LF 8 kam letztmals zum Einsatz. Das "Neue" ist das instandgesetzte Fahrzeug LF 8/6 aus Königsfeld. Dessen Vorteil ist, dass es einen Tank mit 600 Litern Wasser Fassungsvermögen hat. Bis zur Neuanschaffung in rund zwei Jahren soll es der Wehr im Ernstfall helfen. So wurde es nun erstmals bei der Übung eingesetzt.