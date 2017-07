St. Georgen Straße trennt deutlich

St. Georgen. Das Anwesen Friebe an der Hauptstraße in direkter Nachbarschaft mit dem zur Lorenzkirche wurde im Bericht über der Gemeindeversammlung fälschlicher Weise in Beziehung gebracht.

Von "Limburger Verhältnissen" war beim Parkplatz vor dem "Friebe-Haus" die Rede. Auch dort sei teures Pflaster verbaut worden, monierte ein Versammlungsteilnehmer. Wir können der Stadt nicht vorschreiben, was sie auf ihrem Parkplatz einbauen", erwiderte Karlheinz Klitsch von der evangelischen Kirchengemeinde.

Durch diese Wiedergabe aus der Diskussionsrunde entstand der Eindruck, die Stadt habe für ein Privatgrundstück einen teuren Parkplatz gebaut. Eine kleine Straße, die sich zumindest in einem mäßigen Zustand befindet, trennt aber deutlich das Friebe-Anwesen von den öffentlichen Stellplätzen.