St. Georgen Stille, Kreativität und Poesie

Im Kreativbereich gibt es Angebote für Erwachsene und Kinder und Tische sind gedeckt für ein Gespräch bei Kaffee oder Tee. Jeden Abend um 18.30 Uhr gibt es besondere Angebote. Am Montag regt der Kurzfilm "Besuch" zum Gespräch an. Am Dienstag um 19 Uhr feiert Pfarrer Paul Dieter Auer eine Roratemesse mit Taizé-Gesängen. Musik und kurze Texte präsentiert eine Flötengruppe am Mittwoch. Prophetische Verheißungen stehen im Mittelpunkt eines Bibelgespräches am Donnerstag. Um 20 Uhr wird noch einmal der Kurzfilm gezeigt. Zu einer Betrachtung einer biblischen Heilungsgeschichte, die mit Egli-Figuren gestellt ist, sind die Besucher am Freitag eingeladen. Und am Freitag um 19.30 Uhr gibt es ruhige und bewegte Kreistänze. Den Rahmen für die Woche geben zwei Gottesdienste. Am ersten Advent um 17 Uhr wird in der Lichterfeier für Familien die erste Kerze am Adventskranz feierlich entzündet. Am zweiten Advent findet um 18 Uhr ein Friedensgebet statt.

Flyer mit dem genauen Programm gibt es auf der Homepage der Kirchengemeinde www.kath-stgeorgen-tennenbronn.de und liegen im Ökumenischen Zentrum und in den Kirchen aus.