St. Georgen Sterne auf dem Wochenmarkt für guten Zweck

St. Georgen (lis). Im Rahmen der von der Fair-Trade AG ins Leben gerufenen "Spenden-Vermehrungs-Challenge" hat die Gruppe an Schülern aus der 1., 2. und 4. Klassen Deko-Sterne für die weihnachtliche Stimmung gebastelt. 45 Sterne freuen sich, einen neuen Besitzer finden zu dürfen. Für 1,50 Euro pro Stern kann dieser bei den Kindern, die im Alter von sechs bis zehn Jahren sind, erworben werden. Die kleinen Bastelkünstler freuen sich auf zahlreiche Besucher am Stand auf dem Marktplatz. Mit dem Erlös wollen sie das Projekt "Go ahead!" unterstützen.