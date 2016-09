St. Georgen Steffen Kluge verlässt die Bergstadt

St. Georgen (lim). Steffen Kluge verlässt das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit dem Förderschwerpunkt Lernen (ehemals Förderschule St. Georgen). Am 12. September habe er die Ernennungsurkunde zum Schulrat am Staatlichen Schulamt Freiburg mit sofortiger Wirkung überreicht bekommen, bestätigte der Schulleiter. Noch vor eineinhalb Wochen sei er davon ausgegangen, bis zur endgültigen Entscheidung von Susanne Eisenmann, Ministerin für Kultus, Jugend und Sport, nach den Ferien weiterhin an der Förderschule in St. Georgen zu wirken.